1 vec, ktorú ženy ženy potrebujú vedieť o mužoch

Keď prídu do vzťahu deti, nie každý muž to zvláda jednoducho. Nikto nás neučil, ako týmto obdobím prechádzať a hlavne ako o tom komunikovať.

Sociálne siete znesú pekné fotky, ale tak ako vo väčšine vzťahov aj v našom sú výzvy a prichádzajú náročné momenty.

Myslím, že každý vzťah je testovaný, keď prídu deti. Hlavne prvé roky života, kedy ešte nie sú samostatné a vyžadujú veľa času a pozornosti.

Som veľmi vďačný, že mám nástroje ako vo vzťahu komunikovať otvorene o svojich pocitoch bez zraňovania a obviňovania. (Aj my sme sa to museli učiť).

Veľký prúser sa deje vo vzťahoch, keď sa v rodinnej hierarchii dajú deti dlhodobo na prvé miesto. A partnerský vzťah ide bokom. Stretávam sa s tým pomerne často pri práci s mojimi klientmi.

Aj pre mňa je to výzva spojiť partnerstvo, podnikanie, otcovstvo, oddych a sebarozvoj. Avšak zistil som aké je potrebné vypovedať všetky veci, ktoré sa v nás dejú. Hovoriť hlavne o sebe, ako sa v tom cítim a nekritizovať toho druhého.

Neočakávať teraz od ženy, že sa mi bude naplno venovať tak, ako v období, keď sme deti nemali. Zároveň som potreboval osloviť ako sa v tom cítim a počuť, že toto je dočasný stav.

V súčasnej dobe sa viac zameriavam na zabezpečenie rodiny a sebarozvoj. Taktiež nech sa behom dňa deje čokoľvek vždy sa snažím nájsť priestor na kontakt nás dvoch ako partnerov. Aj keby to malo byť 5 min. Objatie, pohladenie, pusa, podporné slová a iné prejavy lásky, sú pre mňa prednejšie ako umytý riad, upratané hračky, alebo iné domáce povinnosti.

Večer vezmem deti a ideme von. Takto sme našli spôsob ako môžem žene dopriať aspoň nejakú chvíľu na výdych.

Potrebujem ešte odkázať ženám jednu vec. Ženy ste v poriadku, aj keď nejaké veci v domácnosti nefungujú tak, ako fungovali pred deťmi. Ste krásne a hodnotné, aj keď sa veci nestíhajú tak, ako predtým.

Zároveň vás pozývam aby ste tieto témy oslovili v partnerstve, môže z toho vzniknúť výživná debata. Muži pomôžme našim partnerkám, v tomto období, keď je toho na nich veľa. Veľa sa o tom rozprávajme ako sa cítime vo vzťahu.

Keď sa veci vypovedia rešpektujúcim spôsobom a vypovedia sa do konca, môže vás to veľmi zblížiť.

Mnoho žien možno netuší, ako muži zvládajú toto obdobie, keď do vzťahu prídu deti. Taktiež nás nikto neučil ako tým prechádzať a komunikovať bez zraňovania.

