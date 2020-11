Čo vám vadí na druhých je vaše

Ľudia vám manifestujú vaše nespracované tiene. Umožňujú vám tým naučiť sa milovať a prijať samých seba. To čo vám vadí a vyvoláva nepríjemné pocity je vždy vaše a môžete to spracovať vo svojom vnútri.

Niekedy je ťažké pochopiť, že je to vaše a ako sa vás to týka. Môže to byť to, že danú vec robíte tiež, alebo máte v tejto oblasti emocionálne zranenie (robili vám to rodičia). Alebo to nenávidíte a priťahujete si to do života. Riešením je danú veci prijať a prestať ju odmietať. Ak to prijmete, prestane vás to rozčuľovať.

Ak sa chcete zorientovať vo vašich vzťahoch a zmeniť to, čo sa vám v živote deje. Je veľmi výhodné pozrieť sa do vašej pôvodnej rodiny. Spomeňte si teraz na vášho otca, matku, súrodencov, starých rodičov, tety, strýkov. Čo ste zažívali ako dieťa? Ako ste sa tam cítili? Boli ste prijatí bez toho, aby ste sa na niekoho hrali? Akú pozíciu ste mali v rodine? Mali ste jasné miesto v rodinnej hierarchii? Ako vám prejavovali lásku? Aká tam bola atmosféra? Aké programy a vzorce ste si osvojili? Akú sebahodnotu ste získali? Na čo ste si zvykliako "pomaly varené žaby"? Ktoré pocity ste vytesnili a „vypli” aby ste sa nezbláznili?

Je veľmi dôležité si tieto vzorce a podvedomé programy uvedomiť, ak chcete niečo vo vašom živote zmeniť. Potrebujete odhaliť skutočné príčiny toho, čo sa vám v živote deje. Je to dôležité pretože to, čo sa vám dialo v rodine alebo v rode, nevedome opakujete.

Opakovaním vytvárate paradox bezpečia. Pripomína vám to domov, akási falošná súnáležitosť. Mnoho z vás nesie zodpovednosť za vašich rodičov alebo partnerov. Zodpovednosť, ktorá vám nepatrí. Kvôli vzorcom podľa ktorých vás vychovávali, ste na seba vzali ťažobu, ktorá nie je vaša a nesiete ju za vašich predkov. To vám dávalo ilúziu, že vďaka tomu budeme milovaní a niekam budete patriť.

Na základe týchto skúseností ste si vytvoril vlastný program. Môžete si to predstaviť ako software v počítači. Ako iste poznáte existujú rôzne verzie. Staré, ktoré už nefungujú a nie sú bezpečné a nové aktualizované. Ak chcete zmeniť svoj život, potrebujete svoj „software” aktualizovať. V niektorých prípadoch úplne vymazať starú verziu a nahrať novú, pretože stará už nie je bezpečná. Pod pojmom software môžeme zahrnúť vaše presvedčenia, dohody, programy, zmluvy, prísahy a vzorce podľa ktorých sa riadite v živote a vo vzťahoch.

Tento váš software nie je dobrý alebo zlý. Slúži na to, aby ste ako duša mohli rásť. Avšak vy máte moc do softwaru zasahovať a preprogramovať si ho. Môžete zahodiť staré verzie, ak vám už neslúžia. Každá verzia softwaru má na váš život dopad. Je na vás pre ktorú verziu sa rozhodnete.

Môžu to byť aj dohody a zmluvy, ktoré ste uzavreli sami so sebou a taktiež sa nimi riadite v živote. Mohli vzniknúť pri bolestnej skúsenosti s prvou nenaplnenou láskou. Mohli vzniknúť, keď ste zažili fyzické alebo psychické týranie. Môže to byť veľká trauma, pod ktorou sa nachádza niekoľko zlepených pocitov.

Dôležitá informácie je tá, že tieto presvedčenia z minulosti nemusia súvisieť so súčasnou realitou. Aj ľudia kedysi verili, že zem je guľatá, alebo tomu, že pri 40 km/h rýchlosti sa nám roztrhajú vnútorné orgány.

Na základe vašich vnútorných presvedčení a programov vytvárate svoju realitu. Chcete vedieť ako s týmito vzorcami a presvedčeniami pracovať a nahrať si novú verziu softwaru tak, aby vám bolo v živote lepšie? Získajte aj vy knihu Pravda o mužoch, v ktorej získate praktické nástroje na prácu s vašim vnútrom. Na základe týchto cvičení sa môžete zorientovať vo vašich programoch a zmeniť ich. Kniha môže vzniknúť len vďaka vašej podpore. Vopred vám Ďakujem.

Stanislav Ličko