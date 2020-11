Prečo skončím vo vzťahu stále s nejakým...? Prečo sa idem pre partnera aj roztrhať a on si to neváži? Prečo doma nič neurobí a ja sa cítim ako slúžka a on leží na gauči? Podobné otázky sa mi občas objavia v e-mailovej schránke.

V tomto krátkom článku sa pozrieme na časť úryvku z knihy Pravda o mužoch.To čo máte v podvedomí odráža vašu realitu tam vonku vo svete. Vaše podvedomie riadi váš život na viac ako 90%. To je dôvod prečo možno hovoríte, že chcete už "normálneho" chlapa, ale na podvedomej úrovni tomu neveríte a skutočne si harmonický vzťah sami blokujete.

Na základe vašich nespracovaných pocitov a obmedzujúcich presvedčení budujete vaše vzťahy. Pokiaľ máte vo svojom podvedomí a tele množstvo nespracovaných pocitov a strachov. Vaše podvedomie bude na základe toho do vášho života priťahovať ľudí, ktorí vám budú “pomáhať” tieto nespracované pocity uvedomiť a dokončiť.

Vďaka tomuto mechanizmu sa môžete oslobodiť a posunúť sa na úrovni vedomia. Môžete pochopiť súvislosti prečo sa vám to dialo v živote.

Prečo ste mali takého a takého otca alebo mamu. Nič nie je náhoda. Vrana k vrane sadá. Podobné sa priťahuje. Aj náročný vzťah má v konečnom dôsledku význam. Je to pre vás cenná lekcia z dlhodobého hľadiska.

Mnoho ľudí si mylne myslí, že keď vymenia partnera zbavia sa problémov vo svojom živote. Avšak nechápu, že svoj vnútorný svet, svoje nevedomé programy, si stále berú so sebou.

Niekedy je rozchod nevyhnutný, aby sme sa mohli posunúť v živote ďalej. Avšak aby to bolo celistvé potrebujete si uvedomiť o čo v tom vzťahu išlo. Vďaka nefunkčným vzťahom sa naučíme čo chceme a čo nechceme zažívať. Avšak nikdy nezabúdajte na to, že v prvom rade je potrebné zamiesť si pred vlastným prahom.

Preto niektoré ženy stále dookola stretávajú partnerov, ktorí si ich nevážia. [Platí aj pre mužov.] Možno vďaka tomu pochopíte prečo sa nevedomky dostávajú do vzťahov mužmi typu: bitkár, alkoholik, alebo krčmový povaľač. Logicky to nedáva zmysel, a možno sa pýtate: „Prečo by táto žena chcela trpieť? Čo to nevidí akí tí chlapi sú?”

No nevidí. Skutočne jej podvedomie jej to ukáže inak. Mnohí ju považujú za obeť svojho partnera, avšak to je len polovica príbehu. Obeť si vždy pritiahne tyrana, ktorý jej robí túto “službu”.

Je to vzájomný vzťah, vzájomná lekcia. Tento typ ženy potrebuje vystúpiť z role obete, začať si vážiť samú seba, vstúpiť do dospelosti a začať tyranovi nastavovať hranice.

Akonáhle sa postaví do svojej sily, tyran stratí svoju moc. A toto nie je o fyzickej sile, ide o vnútornú silu. Ak dokáže dospieť, skontaktovať sa so svojou silou a animálnou časťou, ktorá nastavuje hranice. Odrazu bude môcť povedať rázne „A DOSŤ! Ešte raz udrieš mňa alebo naše deti, odchádzam a rozvádzam sa.“ Žena v roli obete bez svojej vnútornej sily to nikdy neurobí a bude v tichosti trpieť celé roky.

Áno, niekedy potrebujeme pomocnú ruku. Avšak je dôležité si uvedomiť, že aj keď mi niekto ruku podá, zodvihnúť sa zo zeme musím sám.

Podvedomie je vždy silnejšie ako vedomé rozhodnutie. Ona možno bude hovoriť. „Ja už chcem pekný vzťah a normálneho chlapa.” Avšak podvedomie jej doslova vymaže takýchto chlapov pred očami. Uvidí iba chrapúňov, ktorí budú predstavovať pre ňu “pomoc”, aby sa konečne prebudila a začala si vážiť samú seba.

Keď to urobí, zázračne zrazu zmiznú z jej okolia chrapúni a objavia sa chlapi, ktorí ju budú milovať, vážiť si ju a chrániť. Práca je však na nej, neurobí to nikto za ňu.

Všetky nespracované pocity a svoje tienisté stránky si potrebujete spracovať vy sami. Partneri vám ich len zrkadlia. Potom môžete zažiť zmenu "reality" aj v súčasnom vzťahu, alebo sa zrazu objaví nový partner, s ktorým to už bude úplne inak. Čo nepochopíte, musíte prežívať stále dokola.

P.S: Viac o týchto témach píšem v knihe Pravda o mužoch. Nájdete tam 34 kapitol o tom čo muži naozaj chcú vo vzťahu, v posteli a v živote. Je to Praktická príručka pre ženy, ako porozumieť mužskému svetu a zlepšiť svoje partnerské vzťahy. Iba na Startlabe získate špeciálnu edíciu knihy s podpisom a piatimi online rozhovormi s expertmi. Kniha môže vzniknúť len vďaka vašej podpore. Ďakujem.