Viac ako sedem rokov skúmam to čo muži naozaj chcú vo vzťahu, v posteli a v živote. Ak vás to zaujíma tento článok rozhodne dočítajte až do konca.

A tu je krátka ukážka z knihy Pravda o mužoch

Prečo muži potrebujú viac úctu a rešpekt ako lásku a ako mu ju prejavovať?

Muži sa potrebujú učiť viac prejavovať lásku a ženy sa potrebujú učiť mužom prejavovať úctu. Muž viac cíti od ženy lásku tým, keď mu povie, že si ho váži a rešpektuje, ako keď mu povie, že ho miluje.

Skúste si spomenúť na to, ako sa rozprávali medzi sebou vaši rodičia. Ako sa správala matka k otcovi a naopak? Bola tam úcta a rešpekt, alebo nádavky, krik, zhadzovanie a hanobenie toho druhého? Opäť všetko čo ste videli doma, sa zapisovalo do vášho podvedomia a môže to ovplyvňovať vaše vzťahy.

Jeden z najlepších spôsobov ako mužovi prejavovať úctu, je prestať ho zhadzovať, kritizovať, ohovárať a ponižovať. Či už vedome alebo nevedome. Ako o ňom hovoríte pred ním, kamarátkami, svojou matkou, vašimi deťmi?

Keby sme teraz nahrali vašu partnerskú komunikáciu alebo to, ako o svojom partnerovi hovoríte na diktafón a pustili do rádia. Boli by ste na seba hrdá, že takto hovoríte o svojom mužovi?

Je dôležité o tom vo vzťahu hovoriť a ak máte odvahu, môžete sa svojho muža opýtať, či od vás cíti úctu a rešpekt a v čom môžete vaše správanie zlepšiť? Pretože ženy si to často vôbec neuvedomujú, že muža niektoré bežné slová a správanie zraňuje.

Ženy majú tendencie vo vzťahoch mužov kritizovať, naprávať ich, vyčítať im ich chyby a snažia sa mužov “prerobiť” na poslušných. Mohli by sme to pomenovať, že sa k nim správajú ako matky. Jeden z dôvodov môže byť ten, že to tak videli doma.

Ak sa takto žena správa k mužovi, prestáva ju počúvať pretože ho to zraňuje. Svoju ženu miluje a často sa nevie proti tomu brániť. Jeho obrana je taká, že sa od ženy odvracia. Žena sa potom cíti zranená a opustená.

Mylne si myslí, že kritizovaním svojho muža sa k nemu dostane bližšie a on jej vďaka tomu bude prejavovať viac lásky. To je obrovský omyl. Pre muža je kritika ženy bolestivejšia, ako rana do gulí. Vtedy necíti úctu a rešpekt. Keby vedeli ženy ako nás zraňujú svojimi slovami, určite by to robili v menšej miere.

Takto vzniká akýsi začarovaný kruh. Žena sa správa k mužovi neúctivo, tým že ho kritizuje, zduje sa alebo sa sťažuje. Muž sa vtedy taktiež uzatvára do seba a nemôže sa správať k žene láskavo. Žena necíti lásku a muž necíti úctu. Takto sa to ťahá donekonečna. Je potrebné z kruhu vystúpiť.

Pre mužov je to dôležitá informácia, že žena to robí nevedome a nechápe, ako to muža zraňuje. Pravdepodobne to tak robila aj jej matka a babička. Robí to pretože sa necíti milovaná a nikto ju to nenaučil robiť inak. Cíti sa zranená, nemilovaná, možno frustrovaná z toho, že muž je necitlivý alebo nepozorný a nie je si istá, či ju miluje.

Žena ide nevedome do konfrontácie s mužom aby, nadviazala spojenie a zblížilo ich to. Muž to väčšinou vníma ako snahu o ovládanie alebo útok. Keby sa tak rozprával muž s mužom, vyzeralo by to ako zámerná provokácia. A pravdepodobne by došlo k slovnému alebo fyzickému konfliktu. Žena túži po láske a spojení, ale vôbec si neuvedomuje, že tento prístup muža zraňuje a ešte viac uzatvára.

Ak chce žena opäť cítiť lásku, potrebuje mužovi vyjadrovať bezpodmienečnú úctu. Teda správať sa k nemu úctivo, aj keď má pocit, že nie je milovaná a to je niekedy ťažké. Pretože ženy tvrdia, že úctu si musí zaslúžiť. To nie je pravda.

Na druhej strane muž potrebuje, žene vyjadrovať bezpodmienečnú lásku, aj keď je na neho nepríjemná a kritizuje ho. A to je tiež niekedy ťažké.

Obaja potrebujú prevziať časť svojej zodpovednosti za vzniknutú situáciu. Vzťah je vždy o dvoch a ak sa bude snažiť vždy iba jedna strana, nebude to fungovať.

Ženy sú často prekvapené, že svojimi slovami a kritikou sa správajú neúctivo, pretože im to nikdy nikto nepovedal. Keď sú muži zraňovaní slovami, väčšinou mlčia alebo odchádzajú. Nedokážu vyjadriť svoje pocity. Nikto ich to neučil.

Keď muž od ženy odchádza, žena cíti zranená a odpojená. Vtedy sa v nej môžu aktivovať nespracované pocity z minulosti a vtedy presne vie ako má muža ešte viac zraniť. Vtedy muža urazí, zhodí, nerešpektuje a neprejavuje mu úctu. Začne s mužom zametať a pohŕdať ním.

Mám radostné správy

Tisíce z vás čítali moje knihy Ako ju pochopiť a Nový muž. Niektorí sa hráte aktuálne doma s Dračími Kartami.



A ja mám pre vás ďalšiu radostnú novinku. Počas posledných dní som vstával bežne medzi 3:00 - 4:00 a písal, písal a písal...



Aktuálne dokončujem pokračovanie knihy Ako ju pochopiť. Jedná sa o najnovšiu knihu Pravda o mužoch.



V knihe odhaľujem svoje skúsenosti, ktoré som nazbieral pri práci s mužmi. Knihu som písal predovšetkým pre ženy, aby pochopili nás mužov. Ale mnohé veci, si môžu uvedomiť aj muži...



Takže chlapi, môže to byť vhodný darček pre vaše partnerky a môžete vďaka tomu

zažívať viac radostného sexu a menej hádok.



A dámy, je to praktická príručka, ktorá vám prinesie do vzťahu viac mužovej pozornosti,

spoločne stráveného času, viac intimity, romantiky a radosti. A konečne pochopíte, čo muži

chcú a potrebujú vo vzťahu, v posteli a v živote.



Tak čo? Ste zvedaví čo všetko v knihe nájdete?



>>> Choďte teraz na túto adresu, pretože len tu môžete knihu aktuálne získať v predpredaji

spolu s podpisom a piatimi online bonusovými rozhovormi s expertmi na tému partnerské vzťahy.