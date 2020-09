Čo symbolizuje spojenie s drakom?

Či už totiž pochádzate z Kambodže, zo Slovenska, z Litvy, z USA alebo z Číny, určite ste už o drakoch niečo počuli.

Prevažne medzi západnými a východnými kultúrami sú dosť veľké rozdiely v mýtoch a rozprávkach o drakoch.

V povestiach z východných kultúr si drakov vážili, uctievali si ich magickosť a krásu a spomínali ich s veľkým rešpektom. Draci na východe sa často spomínajú v súvislosti s rôznymi oslavami a ceremóniami. Symbolizovali prevažne hrdinstvo a boli považovaní skôr za ochrancov, ako za škodcov. Boli symbolom krásy, sily a odvahy. Boli považované za bytosti milé a múdre. Dokázali odohnať zlo a chrániť nevinných. Dodnes sú čínskym symbolom folklóru a umenia. Ľudia im stavali chrámy a kaplnky, aby si ich uctievali. Číňania dokonca poznajú aj "rok draka" a vraví sa, že každý narodený v tomto roku bude zdravý, bohatý a múdry. Nie náhodou sa číňanom občas hovorí aj "Nasledovníci draka". Títo východní draci žili prevažne na vlhkých miestach, či už v močiaroch, alebo v mori, či oceáne. Mali šupinaté telo v tvare hada, štyri nohy a zvyčajne boli bez krídel.

Naopak, v západných kultúrach boli draci považovaní za monštrá a za symbol zla. Žili prevažne na púšti, v jaskyni alebo dokonca priamo v ohni. Typický západní draci vedeli lietať a chŕliť oheň, mali krídla, ostré pazúry a každého, kto sa k nim priblížil, sa snažili buď spáliť, alebo roztrhať. Ľudia museli proti nim bojovať, aby sa ich zbavili. Zobrazovali odvrátenú stranu ľudstva, ako lakomstvo, závisť alebo násilie. Na rozdiel od východných drakov, bol na západe drak považovaný za symbol vojny.

Čo teda spojenie s drakom symbolizuje?

Keď sa hlavný hrdina z filmu Avatar pokúšal lietať na drakovi najprv musel prekonať svoj strach zo svojej sily. Až keď „sa stretol so svojím drakom“ a prekonal svoj strach, mohol osedlať najväčšieho draka Toruka Makta a zvíťaziť v boji s nepriateľom.

Drak symbolizuje spojenie s vlastnou osobnou silou a mocou. Avšak nie každý je pripravený prevziať za seba zodpovednosť a postaviť sa do svojej sily. Pretože to vyžaduje vystavenie sa bolesti.

V knihe Setkáni s drakem Robert Augustus Masters píše:

„Bolesť a utrpenie nie je to isté. Bolesť je nevyhnuteľná, utrpenie je voliteľné. Ak je bolesť vedome pociťované zranenie, utrpenie je dramatizácia tohto zranenia, ktoré nás stavia do role zraneného a izoluje nás od podstaty našej bolesti. Obrat k našej bolesti a vstúpenie do nej, do strachu, smútku a nepríjemných pocitov nám pomáha navrátiť sa na cestu k skutočnému šťastiu.

Obrátenie sa k našej bolesti znižuje mieru nášho utrpenia. Vstup do našej bolesti a jej prijatie, znižuje naše utrpenie. Prechod skrz bolesť naše utrpenie ukončí, alebo prinajmenšom radikálne zmenší, aj keď bolesť samotná zostáva. Čím dôvernejší vzťah máme so svojou bolesťou, tým menej trpíme.

Presne preto sme vyvinuli efektívnu pomôcku pre každého, kto sa chce skontaktovať so svojimi pocitmi a zistiť príčinu toho čo sa mu v živote deje.

Pozrite si rozhovor o Dračích Kartách - Tvoja Osobná Sila

Dračie karty - Tvoja osobná sila vám pomocou hravých otázok, pomôžu skontaktovať sa so svojou silou a niekedy na to potrebujete určitú dávku odvahy. Tak čo vydáte sa na túto dobrodružnú cestu za svojím drakom?

Potrebujeme vašu podporu...

Aby karty mohli vôbec vzniknúť potrebujeme vašu podporu. Preto sme vytvorili zbierku cez platformu Startlab, kde vás prosíme o príspevky na tento projekt.

Dračie karty môžete podoriť a získať tu na tejto adrese: https://www.startlab.sk/tos/

Ďakujeme vopred za každý príspevok.