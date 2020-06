Muži od pradávna odchádzali "na more" a plnili svoje poslanie. Dnes sme to zredukovali na chodenie do práce. Je tu iná cesta? Ako nájsť zmysel života a svoje životné poslanie?

Je skutočne pre muža najdôležitejšia otázka života naplniť svoj osud? Moju odpoveď nájdeš v dnešnom podcaste.

Odkaz na prepis podcastu: novymuz.sk/4-podcast-zivotne-p…-muza-a-jeho-vizia/

