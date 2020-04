Funkčné princípy na zlepšenie intimity vo vzťahu

Je pravda, že do vzťahu vstupujeme ako si nevedome. Očakávame, že to bude fungovať samé. Avšak ja to vnímam tak ako autoškolu.

Potrebujeme si osvojiť určité pravidlá - naučiť sa rešpektovať, počúvať zaujímať sa a komunikovať aj o oblasti akou je intimita a sexualita. Hlavne v prípadoch ak to nefunguje podľa našich predstáv



V dnešnom večernom vysielaní sa s tebou podelím: "O praktické typy ako môžeš prestať robiť chyby,

kvôli ktorým sa okrádaš o harmóniu, naplňujúcu intimitua hlboké prepojenie vo vzťahu."

video //www.youtube.com/embed/8o8hS_jtZZk

Ak sa chceš naučiť pokročilé princípy vedomého partnerstva, pozri si bezplatný online tréning na tejto adrese: http://klub.novymuz.sk/webinar/

Kde sa dozvieš:

Techniku mužského a ženského princípu, vďaka ktorej sa do vzťahu postupne vráti chuť k milovaniu.

Ako sa menej hádať, viac si porozumieť, prehĺbiť medzi vami kontakt, lásku a spojenie a naučiť sa navzájom si dôverovať ako na začiatku.

Bruálna chyba, ktorá totálne ničí vašu intimitu a spôsobí, že drvivá väčšina partnerstiev prestane zažívať vzrušujúci intímny život.

Choď na tento odkaz a spusti vysielanie.