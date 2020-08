TOP knihy pre mužov, ktoré rozhodne stoja za prečítanie

Milujem knihy a pri nočnom stolíku mám vždy minimálne rozčítanú aspoň jednu. Keď dlhšie nečítam nejakú knihu cítim, že mi niečo chýba.

Odkiaľ sa inšpirovať pri výbere kníh?

Mám veľkú radosť, že v dnešnej dobe sa môžeme inšpirovať prostredníctvom kníh od ľudí, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a za pár EUR, môžeme "nazrieť" do ich mysle.

V tomto článku ti prinášam ultimátny zoznam kníh, ktoré by si si mal v živote aspoň jeden krát prečítať. Nájdeš tu teda knihy z oblasti osobnostného rozvoja, vzťahov, sexu, spirituálneho rozvoja, chápania žien, hľadanie svojho životného poslania.

S každým bude “rezonovať” iný autor a preto som tu zahrnul množstvo rôznych autorov, či už mužov a žien, viac duchovných a na druhej strane aj racionálne založených autorov. Verím, že každý si tu nájde to svoje.

1. Stanislav Ličko - Nový muž

Skutočný príbeh ako som cez odpustenie a prijatie prešiel do zrelšej fáze svojho života a vydal sa na svoju vlastnú cestu.

Mužmi sa nerodíme mužmi sa stávame. Kniha Nový muž ide do hĺbky a podstaty mužskej duše. Odhalí Vám čo je potrebné uvidieť a uzdraviť, aby sa z chlapca mohol stať muž. Zdieľam v nej to, čo mi pomohlo prevziať zodpovednosť za svoj život a prejsť do zrelšej fáze života.

Táto kniha je o odpustení a o prijatí plnej zodpovednosti za všetko, čo sa nám v živote deje. Je to o pustení vecí, ktoré nám v živote už neslúžia a bránia nám zažívať viac lásky a radosti. Pomáha mužom začať tvoriť dospelé vzťahy so ženami.

Ak Vám nejaké oblasti vo vašom živote nefungujú, či sú to vzťahy, zdravie, peniaze alebo iné oblasti. V tejto knihe nájdete mnohé súvislosti prečo sa vám to deje.

Knihau nájdete ju na tejto adrese >>> www.knihanovymuz.sk

2. Stanislav Ličko - Ako ju pochopiť

Odhaľuje 39 tajomstiev o ženách a partnerských vzťahoch, o ktorých by mal vedieť každý, kto chce vytvoriť pravdivý a autentický partnerský vzťah plný skutočnej lásky a intimity. Je to o pochopení a prijatí rozdielnosti mužov a žien. Je to o ukončení nekonečných mužsko-ženských vojen. Čitateľ získa praktické informácie, ako vytvoriť vzťah, v ktorom sa žena cíti šťastná a milovaná a zároveň, aby muž od nej cítil úctu a rešpekt. Viac ako 3000 predaných kusov

Knihu môžete získať s poštovným zdarma tu >>> http://www.akojupochopit.sk/



3. David Deida – Cesta pravého muža

Deidove knihu buď milujete alebo nenávidíte. Kniha, ktorá mi zmenila život a doslova som sa začal úplne inak pozerať na ženy, sex, a ciele v živote. Toto je jedna z top kníh pre chlapov, ktorý sa chcú začať na svoj život pozerať inak. Sám ju mám v aute aj ako audioknihu a vypočul som si ju asi 5x a stále tam objavím niečo nové :)

Má tvoj život zmysel a cieľ? Aké je tvoje životné poslanie? Čo vlastne ženy naozaj chcú? A aké je milovať a zostať pri tom voľný? Na tieto a podobné otázky hľadáme my muži odpoveď doslova celý život a naozaj v knihe nájdeš odpoveď.

Odkaz na knihu >>

4. David Deida – Intímne splynutie

Intímne splynutie je druh partnerského vzťahu ktorý, sa úplne odlišuje od toho, na čo sme v spoločnosti zvyknutý. Nie je založený na starých a nefunkčných sexuálnych rolách ani na modernom ideále “rovnosti” kde sú často základné mužské a ženské role popierané a rovnako ako aj rozdiely medzi nimi.

Odkaz na knihu >>

5. Gary Chapman – 5 Jazykov lásky

Sú to: Slová uistenia, Pozornosť, Prijímanie darov, Skutky služby, Fyzický dotyk. Keď identifikujeme a naučíme sa hovoriť jazykom lásky nášho partnera, objavili sme kľúč k dlhotrvajúcemu, milujúcemu manželskému vzťahu. Nesúhlasím s úplne všetkým čo autor v knihe píše, tak či tak obsahuje množstvo skvelých myšlienok, ktoré ti doslova zmenia pohľad na vzťahy, ženy a lásku.

Odkaz na knihu >>

6. Barbara Carrellas – Tantra ve městě (Posvátný sex pro jednadvacáté století)

Čo ak je všetko čo si si doteraz myslel o sexualite úplne inak. Táto kniha je perfektná pre každého, kto chce vo svojom živote viac sexuálnej a spirituálnej extáze. Je písaná veľmi jednoducho a prakticky, takže každý môže začať cvičenia robiť bez toho či má partnera alebo nie.

Poskytuje návod ako praktikovať posvätný sex kdekoľvek a kedykoľvek. S touto knihou sa naučíš ako praktikovať radostný a vedomý sex, vďaka tomu prežiješ v živote viac rozkoše a radosti a objavíš inú dimenziu sexu a uspokojenia.

Odkaz na knihu >>

7. Steve Biddulph – Kniha o mužství

V knihe je veľmi dobre popísaná rola muža a otca v dnešnej západnej spoločnosti, ktorá sa stáva v mnohých ohľadoch zoženštenou. Podľa autora v posledných desaťročiach dochádza k radikálnej premene mužskej mentality a po dlhom období emancipácie ženstva v podobe feminizmu je potrebné v dnešnej dobe naopak venovať veľkú energiu na záchranu “pravého” mužstva vo všetkých sférach spoločnosti.

Veľmi užitočná kniha pre mužov každého veku. Ponúka spôsob, ako nazerať na náš život v jeho etapách, ako sa v ňom orientovať a priznanie si faktu, kde sa práve nachádzam na svojej životnej púti.

Odkaz na knihu >>

8. Diana Richardson – Vedomé milovánie

Kniha Vedomé milovanie ti dá úplne nový pohľad na sexualitu. Odkryje ti novú dimenziu milovania a odkryje ti to čo si možno ani netušil. Vedel si o tom, že milovanie môže mať na partnerskú dvojicu liečivé účinky? Je vhodná aj pre dvojice, ktoré tzv. vyhoreli vo vzťahu a vytratila sa tam vášeň a vzrušenie.

Táto kniha ukazuje roviny intimity, ktoré mnohonásobne prekračujú “vzrušujúce” techniky a pozície ako aj ezoterický prístup o čakrách a duchovnu. Vďaka tejto knihe sa budeš môcť vo vzťahu ponoriť na novú úroveň a prehĺbiť tak lásku, vitalitu, radosť a vášeň o ktorej si ani netušil.

Odkaz na knihu >>

9. Viktor E. Frankl – Hľadanie zmyslu života

Len málo kníh zanechá v tebe taký silný dojem ako kniha Hľadanie zmyslu života. Autor, svetoznámy neurológ a psychiater Viktor E. Frankl, ju napísal po prepustení z koncentračného tábora a hoci sa mu zážitky z neho stali hlavným podkladom, nejde o vyratúvanie krutostí, ale o originálnu psychoanalýzu vychádzajúcu z autorovho prístupu k hľadaniu zmyslu vlastnej existencie a života.

Od svojho prvého vydania v roku 1946 sa kniha stala svetovým bestsellerom, predalo sa z nej viac ako 10 miliónov kusov a bola preložená do viac ako tridsiatich svetových jazykov. Rozhodne odporúčam.

Odkaz na knihu >>

10. Robert Glover – Rádce pravého muže

“Nice guy syndróm”, alebo “syndróm dobrého chlapca” je masívne rozšírený po celom západnom svete a táto kniha úžasne popisuje príčiny vzniku tohto syndrómu a popis jeho priebehu. Mnoho mužov totiž verí mýtu, že keď budú k ženám a ostatným milí a budú sa obetovať pre ostatných, každý si ich zamiluje a z ich života zmiznú všetky problémy. Táto kniha tento mýtus vyvracia.

Dozvieš sa, že keď začneš napĺňať svoje vlastné potreby, môžeš tieto nezdravé vzorce chovania zmeniť a získať tak späť nadvládu nad svojím životom.

Odkaz na knihu >>

Tak čo? Poriadna dávka kníh?

Máš čo čítať na najbližších 5 rokov, alebo to zvládneš za pol roka?

Inak minule som počul zaujímavú úvahu. Dobre si vyberaj knihy, ktoré prečítaš, pretože ich počet je obmedzený :) Ak v priemere prečítaš 10 kníh za rok a teraz máš 20 rokov, tak v najlepšom prípade prečítaš ešte 500 kníh…Reálne to môže byť samozrejme menej alebo viac :) Verím, že som ti tu dal zoznam kníh, ktoré rozhodne nebudeš ľutovať, ak ich prečítaš.

Zaujíma ma teraz aké knihy zaujali, alebo zmenili tvoj život. Napíš mi do komentárov zoznam tvojich obľúbených kníh pre chlapov.