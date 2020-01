Vzťahy sú tým najdôležitejším, čo v živote máme...

Keď si urobíme pravdivú sebareflexiu na konci svojho života, neľutujeme to, že sme nezarobili viac peňazí, alebo neabsolvovali viac obchodných stretnutí alebo nespravili viac predajov...

Na konci života sa radujeme so spoločných chvíľ, z lásky ktorú sme mohli dávať a prijímať. Naopak ľutujeme zraňujúce slová, hádky, boje, manipulácie, krivdy, obviňovania a vzájomnú ubližovanie, ktoré sme vedome aj nevedome robili.

Vzťahy s najbližšími sú to na čom naozaj záleží.

Čo ak by som ti povedal, že behom jediného víkendu môžeš magicky, zlepšiť svoj vzťah a možno ho dokonca priamo zachrániť.

Dokážeš tomu uveriť? Ak nie, prečítaj si tento dopis od Dáši:

"Milý David, milá Hanka,

Aj touto cestou by som vám chcela poďakovať za vašu pomoc. Priznám sa, bola som plná pochybností, ako nám môže pomôcť niekto, kto nás vôbec nepozná. Veď som prečítala toľko múdrych kníh, toľko návodov... Niekedy je však potrebný istý nadhľad, v situácii, keď sa topíme vo vlastnom vzťahu a pre strom nevidíme les… Keď nie sme schopní urobiť jednoduché kroky, ktoré môžu všetko zmeniť.

Na víkend k vám som išla takpovediac naslepo. Nevedela som o čom to bude, len som mala tušenie, že sa niekto bude “vŕtať” v mojom súkromí a nebola som z toho veľmi nadšená. No hneď prvý večer všetko zmenil a moje obavy sa rozplynuli. Pochopila som, že môj manžel myslí zmenu vážne a ak sa ešte aspoň trochu cítim byť jeho ženou, musím mu dôverovať a nasledovať ho. A tak som sa nebránila, všetkému som nechala voľný priebeh.

Manželove odhodlanie ma po 18-ročnom manželstve úprimne prekvapilo a myslím, že na tom máš veľký podiel aj ty, David. Dodal si mu rozhodnosť a otvoril si cestu muža, ktorý v ňom spal. Kým u mňa po tých rokoch opadli snahy o niečo sa snažiť, teda predovšetkým zmeniť manželov workholizmus a radšej som sa prispôsobila (čo prirodzene viedlo k postupnému ochladeniu a odcudzeniu), len opatrne som prijímala informáciu, že sa to odteraz zmení.

Priznám sa, v posledných rokoch som už nevedela, či manžela ešte naozaj milujem alebo milujem len dávnu predstavu o tom, aký bol kedysi. V ten víkend som pochopila, že je naša láska živá, ale ak niektoré veci nezmeníme, môžeme o ňu prísť. Už samotný víkend u vás bol pre mňa ako návšteva v inej galaxii. Miesto, kde prestal existovať bežný život s jeho problémami a starosťami, oáza, kde sme opäť videli jeden druhého a mohli sme sa vcítiť do hĺbky našich sŕdc.

Kým to človek nezažije, tak si možno povie, že by na to stačil aj nejaký hotel, či chatka v horách osamote. Ja už viem, že to nie je to isté. Previedli ste nás rôznymi zákutiami nášho vzťahu. Tá cesta bola príjemná, aj keď občas by človek tak rád povedal niečo na svoju obhajobu a možno práve to, že ste nám to hneď nedovolili, nám umožnilo posunúť sa ďalej. Ďalej, než by sme zašli sami dvaja. Naše rozhovory boli pre mňa novým poznaním.

Vyskúšali sme si trošku inú komunikáciu, ako sme boli zvyknutí. A ja verím, že si odteraz tieto iné formy nájdu v našom živote svoje pevné miesto.

Hanka, z teba bolo cítiť úžasnú Ženu a keď som ťa tak mala pred očami, uvedomila som si, koľko ženskej energie sa zo mňa vytratilo. Viem, na čom budem musieť popracovať, na čo sa sústrediť.

Vedomé milovanie, ktoré mi manžel už pred pár rokmi spomínal, prestáva byť otravnou teóriou, ako som ho donedávna vnímala. Aj po toľkých spoločných rokoch je čo objavovať.

Keďže všetko so všetkým súvisí, je dobré uvedomovať si, že milovanie nezačína v posteli. Ešte by som chcela, teraz už úsmevne, poznamenať, že som si vydýchla keď som vás osobne spoznala a zistila som, že semináre, ktoré organizujete, nie sú žiadnym sektárstvom, práve naopak, sú pre ľudí veľmi prospešné. Aspoň podľa zmien u môjho manžela usudzujem, že môžu byť tou pomocou, ktorú mnohé páry tak veľmi potrebujú.

Viem, že najdôležitejšie chvíle nás ešte len čakajú. Že každý deň, ktorý príde, bude skúškou, či to zvládneme. Musíme niektoré naše návyky zmeniť, a to sa za víkend neudeje.

Za seba môžem povedať, že to po boku milujúceho manžela dokážem. Aj vďaka vám opäť verím, že som pre môjho muža tá najdôležitejšia žena na svete.

Oceňujem, že aj po jedinečne prežitom víkende ostávame s vami v kontakte. Je príjemné vedieť, že je tu niekto, koho zaujíma, ako sa naše manželstvo vyvíja a že je ochotný nám podať pomocnú ruku. Zmeny sa dejú pomaly, človek má občas tendenciu skĺznuť do starých koľají, preto je fajn, že ste tu pre nás aj naďalej, ak by sme to potrebovali.

Ďakujem.

Nech sa vám darí!

Dáša."

