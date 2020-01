Ako sa dostať do formy po sviatkoch? (praktické tipy) + prekvapenie

Prajem ti krásny deň. Možno si sa aj ty cez sviatky až tak nestaral o svoje telo. Málo pohybu, alkohol, nezdravé jedlo, atď....

Potom nasleduje klasika, tak ako tisíce ľudí tam vonku, začneš cvičiť, nastavíš si ciele,

ale jedného dňa, niekedy medzi Februárom a Marcom sa vrátiš do starých koľají...

V tomto článku mám pre teba pár tipov, ktoré ti môžu v tomto pomôcť.

TIP #1 Nastav si CIEĽ čo chceš dosiahnuť

V prvom rade potrebuješ vedieť kam ideš, inak sa tam nedostaneš... Kedy to chceš dosiahnuť? Koľko kg chceš schudnúť? Ako chceš, aby tvoja postava vypadala. Alebo ako sa chceš zlepšiť v tomto roku? Ideálne je mať konkrétnu predstavu. Jasný cieľový stav Ako to vypadá? Ako sa tam cítiš? Čo konkrétne zažívaš keď už tam teraz si? Ak to máš, tak SUPER.

...a teraz ...

Sú dva spôsoby ako pracovať so svojim cieľom. Záleží od tvojej konkrétnej povahy a osobnosti, ani jeden spôsob nie je lepší ako ten druhý. Musíš si len vybrať, čo je pre teba lepšie..

1. Nastav si VEĽKÝ cieľ a choď si za ním.

Nastav si cieľ, že chceš schudnúť napr. 10kg za pol roka. Choď za tým a nezastavuj. Zaviaž sa tomu naplno. Je to ako svetlo na konci tunela. Máš jeden konkrétny cieľ a sprav úplne všetko pre to, aby si ho dosiahol/a. Výhodou tohto je to, že aj keď ho náhodou nedosiahneš, tak pravdepodobne sa k nemu veľmi priblížiš.

2. Nastav si plán, menšie ciele a konkrétne kroky ako to dosiahneš.

Ako dokážeš zjesť slona? No po kúskoch :) Rozkúskuj svoj obrovský cieľ na malé dieliky. V tomto prípade si povedz, napr. že schudneš dva kilo za mesiac , alebo len, že budeš cvičiť 3 krát do týždňa. Rozdeľ si svoj väčší cieľ na menšie a urči si k nim aj dátum a konkrétne kroky, čo spravíš pre jeho dosiahnutie.

TIP #2 Zapíš si svoje ciele a eviduj svoj progres

Je dôležité vyhodnocovať či tvoj plán funguje alebo nie. Potrebuješ si začať viesť denník a pravidelne vyhodnocovať svoj progres. Svoje ciele si rozhodne niekde napíš. Opäť záleží na tebe, či si spravíš veľký papier a dáš si to na nástenku a bude ti to pripomínať tvoj cieľ alebo si ho len zapíšeš do svojho osobného zápisníku či diáru a každý deň si ho budeš pripomínať. Hlavne na neho stále mysli. Okrem toho, že budeš na svoj cieľ myslieť, treba robiť aj konkrétne kroky. Odporúčam dať si napríklad tréning do kalendára a dať tomu prioritu, ako keby to bolo dôležité obchodné stretnutie.

TIP #3 Dovoľ sám sebe, aby ťa na tejto ceste niekto sprevádzal

Všetci úspešní ľudia sa učia od ľudí, ktorí už sú tam, kam sa chcú dostať. Pretože je to ohromná skratka.

Ja sám investujem do mentoringu, koučingu, a individuálneho sprevádzania ročne tisíce EUR a neľutujem z toho ani cent. Pretože ak v nejakej oblasti nie som zručný, nájdem človeka, ktorý je v tejto oblasti expert a nechám si od neho poradiť a rád mu za to zaplatím.

Moja cesta k zmenám sa tak urýchli najmenej 10x.

S mojim parťákom Davidom sa roky aktívne venujeme športu a starostlivosti o svoje telo (Stano 6 rokov a David viac ako 20 rokov)

Radi ťa budeme hneď na začiatku roka 2020 sprevádzať a pomôžeme ti nastaviť tvoje ciele v oblasti chudnutia, tréningu a cvičenia.

Ale nie je to len o cvičení :)

Pripravili sme špeciálne navrhnutý workshop pre mužov (ktorý nemá konkurenciu), kde ti pomôžeme k tvojej vysnívanej postave, a zameriame sa aj na iné oblasti:

Otužovanie.

Zlepšenie spánku.

Stravovanie.

Meditácia a práca s obmedzujúcimi presvedčeniami.

Zlepšenie sexuálneho výkonu - tajné tantrické dychové techniky, ktoré ti pomôžu zdesaťnásobiť tvoju výdrž v posteli.

A jedna tajná hosťka, ktorá ti prezradí, po čom ženy túžia v posteli a ako sa stať lepším milencom :)

V živote sa riadim týmto: Ak chcem v živote dosiahnuť nejakú zmenu, inšpirujem sa od ľudí, ktorí to už dosiahli.

No a tu je to prekvapenie:

Workshop sa pomaly napĺňa ale od 5 chlapov nám ešte neprišla platba.

Rozhodol som sa dať ti príležitosť v podobe zľavového kupónu v hodnote 60 EUR na tento workshop, ak si uchmatneš jedno z týchto 5 miest. Platnosť tohto kupónu platí len pár dni.

Kód kupónu je: FORMA2020

Ak tento kód zadáš dole vo formulári na tejto stránke https://novymuz.sk/workshop-telo/ získaš vstupenku na workshop výhodnejšie.

Takže sa rozhodní teraz, pretože kto skôr príde, ten skôr melie :)

KLIKNI NA TENTO ODKAZ ➡️➡️➡️ https://novymuz.sk/workshop-telo/ aktivuj kupón a získaj aj ty 1 z 5 zvýhodnených vstupeniek.

Je to na tebe, či prevezmeš zodpovednosť za to, ako sa vo svojom tele cítiš a urobíš prvé kroky k tomu aby si mal aj ty vitálne, odolné, sexi telo a stal sa lepším milencom.

A prijmeš výzvy, ktoré pre teba máme nachystané, alebo ostaneš stáť na jednom mieste,

ako všetky predchádzajúce roky doteraz.

Rád sa s tebou konečne uvidím na živo a bude mi cťou, že sa s tebou môžem podeliť o hodnotné princípy, ktoré mi pomáhajú byť lepším a hodnotnejším chlapom.

Teším sa na teba aj s Davidom.

Krásny víkend prajem.